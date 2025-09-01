Вересневі сюрпризи від погоди: коли очікувати на різке зниження температури та заморозки

В Україні до кінця вересня існує ймовірність перших заморозків. У третій декаді місяця погода зазнає різких змін через надходження холодного арктичного повітря.

Про це в коментарі для "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кибальчич. За його прогнозом, перші заморозки на ґрунті можуть виникнути після 20 вересня у північних, східних та західних регіонах країни.

Читайте також: Холод та перші заморозки: кліматологиня шокувала прогнозом погоди на вересень

"Перший тиждень вересня в Україні очікується теплим, а в південних, східних та центральних областях місцями навіть спекотним. Синоптична ситуація сприятиме надходженню гарячого повітря з південних широт, а підвищений атмосферний тиск і антициклональна циркуляція перешкоджатимуть формуванню дощових хмар, що призведе до дефіциту опадів", – зазначив синоптик.

Середня температура протягом місяця прогнозується на 1–2,5 градуса вище норми і становитиме +14…+18 °C у більшості регіонів. У південних та південно-східних областях, особливо вздовж узбережжя морів, місцями очікується +18,5…+19,0 °C.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!