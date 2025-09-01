Сентябрьские сюрпризы от погоды: когда ожидать резкого понижения температуры и заморозков

В Украине до конца сентября существует вероятность первых заморозков. В третьей декаде месяца погода претерпевает резкие изменения из-за поступления холодного арктического воздуха.

Об этом в комментарии для Телеграфа сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу первые заморозки на почве могут возникнуть после 20 сентября в северных, восточных и западных регионах страны.

"Первая неделя сентября в Украине ожидается теплой, а в южных, восточных и центральных областях местами даже жаркой. Синоптическая ситуация будет способствовать поступлению горячего воздуха из южных широт, а повышенное атмосферное давление и антициклональная циркуляция будут препятствовать формированию дождевых облаков, что приведет к дефициту осадков", – отметил синоптик.

Средняя температура в течение месяца прогнозируется на 1–2,5 градуса выше нормы и составит +14…+18 °C в большинстве регионов. В южных и юго-восточных областях, особенно вдоль побережья морей, местами ожидается +18,5…+19,0 °C.

