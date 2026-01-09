Российская армия атаковала Львов 'Орешником': попадание в газохранилище и критический объект инфраструктуры (фото, видео)

Вечером 8 января во Львове после оглашения воздушной тревоги жители услышали серию взрывов. Впоследствии появилась информация, что удар потерпел объект критической инфраструктуры на территории области.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в социальных сетях. Андрей Садовый отметил, что сразу после сигнала тревоги в городе было слышно несколько взрывов. По его словам, на тот момент продолжалось выяснение обстоятельств инцидента, в частности речь шла об установлении места возможного попадания и проверке информации вместе со всеми соответствующими службами.

Позже, в 00:06, Максим Козицкий подтвердил, что во Львовской области под вражескую атаку попал объект критической инфраструктуры. Более подробную информацию он пообещал обнародовать впоследствии.

По данным Воздушных сил, удар по Львову был нанесен баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что свидетельствует о чрезвычайно высоких скоростных характеристиках.

Это первый за время полномасштабного вторжения случай применения такого вооружения против Львова. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом, что подчеркивает опасность распространения войны далеко за пределы зоны активных боевых действий и является тревожным сигналом для международных партнеров Украины.

В то же время, министерство обороны страны-агрессора заявило, что атака якобы стала "ответом" за вымышленную атаку на резиденцию российского руководства.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

