В Украине подорожал полезный продукт: сколько стоит

В Украине в 2026 году рыба продолжит дорожать - это касается как пресноводных видов украинского производства, так и импортной продукции. Основным фактором роста цен является значительное увеличение затрат на выращивание и хранение рыбы.

Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказала совладелица рыбного хозяйства в Черкасской области Анна Сунько. В 2026 году на рыбный рынок давят сразу несколько накапливающихся критических факторов:

длительные отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры;

резкое удорожание кормов;

рост стоимости горючего, логистики и энергии в целом.

"Из-за отключения света производителям приходится использовать генераторы для поддержки работы систем аэрации прудов, а также для охлаждения продукции после отлова. Без стабильного электроснабжения охлажденная рыба быстро теряет качество, поэтому затраты на генераторы становятся обязательными", – объясняет Анна Сунько.

Удорожание будет постепенным, без резких скачков, что дает потребителям время адаптироваться.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Прогноз цен на основные виды рыбы в 2026 году

По словам эксперта, ожидается такой рост цен (ориентировочно в течение года):

Лещ - от 100 грн/кг ;

- от ; Толстолоб - от 85-90 грн / кг ;

- от ; Сом - от 150 грн/кг ;

- от ; Белый амур - до 90 грн/кг ;

- до ; Форель – до 200–240 грн/кг.

Импортная рыба также подорожает на 15–20%

Хек - 150-180 грн / кг ;

- ; Пангасиус - около 140 грн/кг.

Отдельно стоит отметить красную рыбу (семга, лосось): по прогнозам, цены могут вырасти до 380–450 грн/кг из-за логистических затрат и спроса.

Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!