Мобилизация военнообязанных 50+: что изменилось

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. Мужчины старше 50 лет могут получить повестку и обязаны явиться в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

Именно после заключения ВЛК и анализа обстоятельств военкомат принимает решение о возможном призыве. Об этом сообщает УНИАН.

При рассмотрении учитываются несколько ключевых факторов: состояние здоровья кандидата, наличие актуальной военно-учетной специальности, отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования, а также текущие потребности Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Мобилизации могут подлежать даже мужчины в возрасте 59 лет, если они признаны годными к службе и имеют специальность, необходимую армии. В то же время, лиц старшего возраста обычно привлекают не к боевым действиям на передовой, а к службе в тыловых, логистических или обеспечительных подразделениях.

Призыв не касается граждан, имеющих отсрочку по состоянию здоровья или забронированных для работы в критически важных отраслях. Мужчины, которым уже исполнилось 60 лет и желающие служить, могут заключить так называемый Контракт 60+ сроком на один год, но только после прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!