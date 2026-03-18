Яркий цвет благодаря овощу, который есть у каждого дома: красим красивые пасхальные яйца на Пасху
В этом году ты решила отказаться от искусственных красителей и покрасить пасхальные яйца натуральным способом — в луковице? Это отличный выбор, ведь такой метод не только безопасен, но и имеет давнюю традицию.
О нем рассказывает Zahid.net. Покраска яиц в луковице – один из старейших способов создания пасхальных яиц. Существует легенда, что Богородица показала императору яйцо, которое чудесным образом приобрело багровый цвет как символ Воскресения. Именно такой насыщенный красно-коричневый оттенок можно получить благодаря луковице.
Что понадобится
Для окрашивания подготовьте:
- куриные яйца (белые и коричневые);
- луковица;
- зелень (например, петрушку);
- белый рис;
- растительное масло (подсолнечное или оливковое).
Следует помнить: белые яйца после окрашивания будут иметь более светлые — бежевые или коричневые — оттенки, а коричневые приобретут более глубокий, багряный цвет. Интенсивность зависит от времени выдержки в отваре.
Как правильно красить яйца
- Заранее извлеките яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры и тщательно вымойте.
- Положите лук в кастрюлю с водой (чем больше — тем насыщеннее цвет) и доведите до кипения.
- После закипания варите шелуху на слабом огне еще 30–60 минут, чтобы образовался концентрированный отвар.
- Опустите яйца в этот раствор и варите около 12–15 минут.
- Достаньте их и остудите в прохладной воде.
- Чтобы придать блеску, протрите готовые пасхальные яйца салфеткой с каплей масла.
Как сделать узоры
Чтобы разнообразить вид пасхальных яиц, можно добавить декор:
- Пятнашки : смочите яйцо, обваляйте в рисе и заверните в марлю или бинт.
- Растительные орнаменты : приложите к скорлупе листики петрушки или другие растения, после чего зафиксируйте марлей.
- Абстрактные узоры : оберните горячее яйцо тканью и нитками – получится интересный рисунок.
- Гравировка : после окраски можно осторожно выцарапать узоры на скорлупе иглой.
- Писанки : перед варкой нанесите рисунок воском – тогда после окрашивания появится традиционный орнамент.
Даже без дополнительного декора яйца, окрашенные луковой шелухой, выглядят ярко и празднично.
