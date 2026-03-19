В каких случаях ТЦК может отказать в снятии с военного учета

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) должны вести учет военнообязанных людей. В то же время, во время смены места жительства украинцы нередко сталкиваются с неожиданной проблемой — сложностями или даже отказом в снятии с военного учета по предварительному адресу.

Разъяснения по этой ситуации предоставили специалисты портала Юристы.ua. Они подчеркивают, что процедура изменения регистрации для мужчин призывного возраста напрямую связана с военным учетом. Фактически оформить новое место жительства без обновления данных в ТЦК невозможно.

Адвокат Юрий Айвазян объясняет, что избежать взаимодействия с военкоматом в случае переезда не получится. По его словам, перед регистрацией по новому адресу гражданин должен встать на учет в соответствующем ТЦК, и альтернативных вариантов закон не предусматривает.

Вместе с тем, наибольшие трудности возникают именно на этапе снятия с учета по старому месту жительства. Юрист Владислав Дерий обращает внимание, что этот процесс не автоматический. Более того, во время военного положения территориальный центр может на законных основаниях отказать в таком снятии. Решение в каждом случае принимается индивидуально – с учетом мобилизационных потребностей и внутренних распоряжений конкретного ТЦК.

Эксперты также отмечают, что нынешние правила более мягкие по сравнению с началом полномасштабной войны. В период с 2022 по 2024 год действовали более жесткие ограничения — тогда менять место жительства фактически было запрещено. После 2024 года эта норма была отменена, однако в то же время введены четкие требования по учету.

В частности, для внутренне перемещенных лиц предусмотрена обязанность встать на военный учет в течение семи дней после регистрации нового места жительства. Это правило обязательно и призвано обеспечить актуальность данных в системе военного учета.

