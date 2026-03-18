Нужно ли продолжать отсрочку, действующую до конца мобилизации: объяснение юриста

Даже если в приложении Резерв+ отмечено, что отсрочка от мобилизации действует до завершения особого периода, ее все равно необходимо периодически возобновлять. Юристы объясняют, что такая отсрочка не является автоматически бессрочной.

Об этом сообщает портал Юристы.UA. К специалистам обратился мужчина, оформивший отсрочку в связи с уходом за матерью в соответствии с законодательством о мобилизации и выехавший вместе с ней за границу. В приложении отмечено, что его отсрочка действует до завершения мобилизации, однако в деталях указывалась конкретная дата ее окончания.

Юристы объяснили, что в такой ситуации гражданину все равно нужно лично обращаться в соответствующие органы для продолжения действия отсрочки — в частности, в территориальные центры комплектования или другие учреждения, принимающие такие документы.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что наличие записи "до конца мобилизации" не означает автоматического продления. По его словам, отсрочку необходимо обновлять регулярно — примерно раз в три месяца, в частности, через центры предоставления административных услуг.

Специалист также предупредил о возможных последствиях игнорирования этой процедуры. Если своевременно не продлить отсрочку, при возвращении в Украину могут мобилизовать сразу после пересечения границы. В подобных случаях альтернативных способов продления отсрочки фактически нет, поэтому важно соблюдать установленные сроки.

