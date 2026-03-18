Чи потрібно продовжувати відстрочку, яка діє до кінця мобілізації: пояснення юриста

Навіть якщо у застосунку Резерв+ зазначено, що відстрочка від мобілізації діє до завершення особливого періоду, її все одно необхідно періодично поновлювати. Юристи пояснюють, що така відстрочка не є автоматично безстроковою.

Про це повідомляє портал Юристи.UA. До фахівців звернувся чоловік, який оформив відстрочку у зв’язку з доглядом за матір’ю відповідно до законодавства про мобілізацію та виїхав разом із нею за кордон. У застосунку було зазначено, що його відстрочка діє до завершення мобілізації, однак у деталях вказувалася конкретна дата її закінчення.

Юристи пояснили, що в такій ситуації громадянину все одно потрібно особисто звертатися до відповідних органів для продовження дії відстрочки — зокрема до територіальних центрів комплектування або інших установ, які приймають такі документи.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що наявність запису "до кінця мобілізації" не означає автоматичного продовження. За його словами, відстрочку необхідно оновлювати регулярно — приблизно раз на три місяці, зокрема через центри надання адміністративних послуг.

Фахівець також попередив про можливі наслідки ігнорування цієї процедури. Якщо своєчасно не продовжити відстрочку, під час повернення в Україну особу можуть мобілізувати одразу після перетину кордону. У подібних випадках альтернативних способів продовження відстрочки фактично немає, тож важливо дотримуватися встановлених строків.

