В Украине дешевеет популярный продукт: сколько стоит килограмм

В Украине зафиксировано снижение оптовых цен на картофель. Сейчас ее продают в пределах 6–13 гривен за килограмм, что примерно на пятую часть дешевле, чем в конце прошлой недели, и значительно — почти на две трети меньше, чем в этот же период в прошлом году.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основным фактором удешевления стало резкое увеличение доли некондиционной продукции на рынке. Речь идет о картофеле, который из-за условий хранения или перепадов температур утратил товарный вид и качество. Поэтому производители вынуждены активнее реализовывать запасы, чтобы избежать потерь.

После потепления фермеры начали замечать, что продукция в хранилищах портится быстрее, поэтому объем продаж резко возрос. В то же время спрос остается относительно низким, что дополнительно оказывает давление на цены. В такой ситуации аграрии вынуждены снижать стоимость, чтобы побыстрее распродать остатки урожая.

Еще одним немаловажным фактором является приближение весенних полевых работ. Хозяйствам необходимо увольнять склады для нового сезона, поэтому они готовы продавать продукцию дешевле. При этом, по словам производителей, у многих еще остаются значительные запасы картофеля, что также влияет на рынок.

Существенная разница с прошлым годом объясняется, прежде всего, высоким урожаем, который позволил сформировать большие запасы. Как отмечает аналитик Украинский клуб аграрного бизнеса Максим Гопка, в 2026 году цены на овощи так называемого борщового набора в целом ниже, чем в прошлом, именно благодаря удачной урожайности.

Эксперты предполагают, что тенденция к снижению цен может сохраниться и дальше. Если спрос остается слабым, а фермеры продолжат активно распродавать запасы, стоимость может еще несколько снизиться. Дополнительное давление на рынок будет создавать появление новых партий продукции.

Последующая ситуация будет зависеть от погодных условий, объемов остатков в хранилищах и активности покупателей и торговых сетей. Пока же такая динамика выгодна для потребителей, ведь базовые овощи становятся доступнее, даже несмотря на общий рост цен на продукты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!