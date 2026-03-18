В Україні дешевшає популярний продукт: скільки коштує кілограм

В Україні зафіксовано зниження оптових цін на картоплю. Наразі її продають у межах 6–13 гривень за кілограм, що приблизно на п’яту частину дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, і значно — майже на дві третини — менше, ніж у цей самий період торік.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. Основним чинником здешевлення стало різке збільшення частки некондиційної продукції на ринку. Йдеться про картоплю, яка через умови зберігання або перепади температур втратила товарний вигляд і якість. Через це виробники змушені активніше реалізовувати запаси, щоб уникнути втрат.

Після потепління фермери почали помічати, що продукція у сховищах псується швидше, тому обсяги продажу різко зросли. Водночас попит залишається відносно низьким, що додатково тисне на ціни. У такій ситуації аграрії змушені знижувати вартість, аби швидше розпродати залишки врожаю.

Ще одним важливим фактором є наближення весняних польових робіт. Господарствам необхідно звільняти склади для нового сезону, тому вони готові продавати продукцію дешевше. При цьому, за словами виробників, у багатьох ще залишаються значні запаси картоплі, що також впливає на ринок.

Суттєва різниця з минулим роком пояснюється насамперед високим урожаєм, який дозволив сформувати великі запаси. Як зазначає аналітик Український клуб аграрного бізнесу Максим Гопка, у 2026 році ціни на овочі так званого борщового набору загалом нижчі, ніж торік, саме завдяки вдалій врожайності.

Експерти припускають, що тенденція до зниження цін може зберегтися й надалі. Якщо попит залишатиметься слабким, а фермери продовжать активно розпродавати запаси, вартість може ще дещо знизитися. Додатковий тиск на ринок створюватиме й поява нових партій продукції.

Подальша ситуація залежатиме від погодних умов, обсягів залишків у сховищах та активності покупців і торговельних мереж. Наразі ж така динаміка є вигідною для споживачів, адже базові овочі стають доступнішими, навіть попри загальне зростання цін на продукти.

