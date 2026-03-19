из-за войны в Иране Египет остался без света: заведения будут закрывать раньше

Власти Египет решили ввести меры по экономии электроэнергии на фоне резкого удорожания топлива, вызванного обострением ситуации вокруг Иран. Новые ограничения начнут действовать с 28 марта.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Мустафа Мадбули, торговые центры, кафе и магазины должны закрываться уже в 21:00 по будням и в 22:00 по выходным. Для страны с населением более 110 миллионов человек, где привычна ночная жизнь и поздние покупки, такие изменения считаются достаточно ощутимыми.

Кроме того, правительство планирует отключить рекламную иллюминацию и сократить уличное освещение до минимально безопасного уровня. Часть государственных учреждений будет работать до 18:00, а также рассматривается возможность введения дистанционной работы на 1-2 дня в неделю как в государственном, так и в частном секторах.

По словам Мадбули, страна вынуждена просмотреть подходы к потреблению энергии и топлива. Он подчеркнул, что эти меры временные — их планируют оценить уже через месяц и, в случае стабилизации ситуации, могут отменить.

Премьер также отметил, что еще в конце февраля ежемесячные расходы Египта на импорт газа составили около 560 миллионов долларов. Однако из-за резкого роста мировых цен на нефть и газ, связанного с напряжением в регионе Персидского залива, эта сумма увеличилась почти втрое — примерно до 1,65 миллиарда долларов.

