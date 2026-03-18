Кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в апреле

В апреле 2026 г. в Украине право на бесплатный проезд в общественном транспорте сохраняется для широкого круга граждан. Льготы распространяются не только на пенсионеров, но и на военных, людей с инвалидностью, семьи погибших защитников и другие социальные категории.

Об этом сообщается на сайте Бесплатной юридической помощи. В соответствии с законодательством, в частности, Законом Украины "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны бесплатно перевозить льготников на автобусных маршрутах общего пользования.

В апреле такое право будут иметь, в частности, пенсионеры по возрасту, участники боевых действий, лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, военнослужащие срочной службы, а также люди, получившие инвалидность в результате войны. Льготы также распространяются на детей из многодетных семей, родителей погибших или пропавших без вести военных, ветеранов силовых структур, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также лиц, подвергшихся политическим репрессиям и реабилитированных. Отдельно предусмотрено право бесплатного проезда для детей до шести лет без предоставления отдельного места и для сопровождающих лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью.

В то же время, конкретные условия пользования льготами могут отличаться в зависимости от региона, поскольку количество бесплатных поездок и механизм компенсации перевозчикам определяют органы местной власти. Если водитель или перевозчик безосновательно отказывает в льготном проезде, это может привести к наложению штрафа.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, пассажир должен иметь при себе документ, подтверждающий соответствующий статус — удостоверение или справку. В некоторых городах дополнительно используются электронные билеты или специальные транспортные карты.

Эти правила касаются большинства видов городского транспорта, в частности автобусов, трамваев, троллейбусов и метрополитена, поэтому перед поездкой следует убедиться, что все необходимые документы есть при себе.

