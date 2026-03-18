Хто з українців матиме право на безкоштовний проїзд у транспорті у квітні

У квітні 2026 року в Україні право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті зберігається для широкого кола громадян. Пільги поширюються не лише на пенсіонерів, а й на військових, людей з інвалідністю, родини загиблих захисників та інші соціальні категорії.

Про це повідомляється на сайті Безоплатної правничої допомоги. Відповідно до законодавства, зокрема закону України "Про автомобільний транспорт", перевізники зобов’язані безкоштовно перевозити пільговиків на автобусних маршрутах загального користування.

У квітні таке право матимуть, зокрема, пенсіонери за віком, учасники бойових дій, особи з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю, військовослужбовці строкової служби, а також люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. Пільги також поширюються на дітей із багатодітних сімей, батьків загиблих або зниклих безвісти військових, ветеранів силових структур, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, а також осіб, які зазнали політичних репресій і були реабілітовані. Окремо передбачено право безкоштовного проїзду для дітей до шести років без надання окремого місця та для супроводжуючих осіб людей з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю.

Водночас конкретні умови користування пільгами можуть відрізнятися залежно від регіону, оскільки кількість безкоштовних поїздок і механізм компенсації перевізникам визначають органи місцевої влади. Якщо ж водій або перевізник безпідставно відмовляє у пільговому проїзді, це може призвести до накладення штрафу.

Щоб скористатися правом на безкоштовний проїзд, пасажиру необхідно мати при собі документ, який підтверджує відповідний статус — посвідчення або довідку. У деяких містах додатково використовуються електронні квитки чи спеціальні транспортні картки.

Ці правила стосуються більшості видів міського транспорту, зокрема автобусів, трамваїв, тролейбусів і метрополітену, тому перед поїздкою варто переконатися, що всі необхідні документи є при собі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!