Шел за продуктами для семьи: в Ирландии зарезали 31-летнего украинца (фото)

В ирландском городе Корк трагически погиб 31-летний гражданин Украины - мужчину смертельно ранили ножом, когда он вышел из дома, чтобы приобрести продукты для семьи. Инцидент произошел в понедельник около 20:00 в центре города, на улице Ловер-Джон-стрит.

По данным Irish Independent и RTÉ, украинец направлялся в магазин, готовясь к семейному ужину накануне День святого Патрика. Известно, что погибший родом из Украины, однако большую часть жизни провел в Ирландии. Следователи считают, что нападение было внезапным и ничем не спровоцированным.

Несмотря на тяжелые ранения, мужчина сумел самостоятельно пройти около 100 метров до жилого комплекса Camden Court, где пытался позвать на помощь. Из-за значительной потери крови он потерял сознание сразу после того, как добрался домой.

Соседи вызвали экстренные службы и медики прибыли очень быстро. Они пытались спасти пострадавшего, однако от полученных травм он скончался на месте.

Правоохранители уже задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении нападения. В настоящее время он находится под стражей. Хотя орудия преступления еще не найдены, полиция рассчитывает на записи с камер видеонаблюдения, установленных в этом районе.

