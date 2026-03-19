Йшов за продуктами для родини: в Ірландії зарізали 31-річного українця (фото)

У ірландському місті Корк трагічно загинув 31-річний громадянин України — чоловіка смертельно поранили ножем, коли він вийшов із дому, щоб придбати продукти для родини. Інцидент стався в понеділок близько 20:00 у центрі міста, на вулиці Ловер-Джон-стріт.

За даними Irish Independent та RTÉ, українець прямував до магазину, готуючись до сімейної вечері напередодні День святого Патрика. Відомо, що загиблий був родом з України, однак більшу частину життя провів в Ірландії. Слідчі вважають, що напад був раптовим і нічим не спровокованим.

Попри важкі поранення, чоловік зумів самостійно пройти приблизно 100 метрів до житлового комплексу Camden Court, де намагався покликати на допомогу. Через значну втрату крові він знепритомнів одразу після того, як дістався додому.

Сусіди викликали екстрені служби, і медики прибули дуже швидко. Вони намагалися врятувати постраждалого, однак від отриманих травм він помер на місці.

Правоохоронці вже затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні нападу. Наразі він перебуває під вартою. Хоча знаряддя злочину ще не знайдено, поліція розраховує на записи з камер відеоспостереження, встановлених у цьому районі.

