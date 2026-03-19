Сохранит ваши деньги: назван самый экономичный дизельный автомобиль

Среди популярных в Европе дизельных авто наименьший реальный расход топлива показал Renault Megane. По результатам исследования в обычных условиях эксплуатации он потребляет в среднем около 5,3 литра на 100 км.

Об этом пишет Interia. Рейтинг был сформирован на основе данных European Environment Agency, которая собирает информацию о фактическом расходе топлива с бортовых систем автомобилей во время техосмотров и обслуживания. Анализ провел шведское издание Vi Bilägare, использовав данные более 41 тысяч автомобилей, зарегистрированных в Европе на протяжении 2021-2023 годов.

Кроме французской модели, в список самых экономичных дизельных авто вошли также:

Mercedes-Benz A-Class – примерно 5,3 л/100 км

Mercedes-Benz CLA – около 5,5 л/100 км

Volkswagen Golf – около 5,5 л/100 км

В общей сложности только четыре модели смогли продемонстрировать расход ниже 5,5 литра на 100 км в реальных дорожных условиях.

Чуть более высокие показатели – в пределах 5,7–5,8 л/100 км – зафиксированы у таких популярных автомобилей, как Peugeot 3008, Skoda Octavia, BMW 1 Series, Volvo V60, BMW 3 Series и BMW X1.

Исследование также выявило разницу между фактическими издержками и официальными данными производителей, определяемых по стандарту WLTP. В среднем реальный расход топлива примерно на 7% выше заявленного.

Меньшее отклонение зафиксировали у Mercedes-Benz E-Class All-Terrain — около 2%. Подобные результаты показали Volkswagen Touareg, Volvo V60 и BMW X1.

Наибольшая разница между паспортными и реальными показателями зафиксирована у Volkswagen T-Roc — до 17%. Значительные отклонения также продемонстрировали Skoda Karoq и Skoda Octavia – около 15%.

Наибольший расход горючего показали большие внедорожники и минивэны. В частности, Volvo XC90 потребляет около 8 л/100 км, BMW X5 – примерно 8,4 л, а Mercedes-Benz GLS – почти 9,7 литра на 100 км.

