Война в Иране вызывает очень плохое предчувствие переговоров о мире в Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможного влияния событий на Ближнем Востоке на мирные инициативы по Украине, отметив, что имеет "очень плохое предчувствие" по этому поводу. Глава государства отметил важность единства среди западных союзников и призвал президента США Дональд Трамп и премьер-министра Великобритании Кир Стармер к личной встрече.

Об этом он рассказал в интервью BBC. По его мнению, такой диалог помог бы согласовать общую позицию и улучшить отношения после взаимной критики.

Зеленский подчеркнул, что не пытается давать советы американскому лидеру, однако считает, что прямое общение между партнерами необходимо для возобновления конструктивного взаимодействия.

Отдельно президент обратил внимание на обострение ситуации вокруг Ирана, последовавшее после ударов США и Израиля и переросшее в более широкий дипломатический конфликт. По его словам, именно эти события негативно влияют на динамику переговоров по завершению войны в Украине.

Он подчеркнул, что мирный процесс фактически тормозится, ведь внимание международного сообщества переключается на другие кризисы. Именно поэтому, по словам Зеленского, война в Иране становится ключевым фактором, затрудняющим продвижение переговоров и отсрочкой возможных решений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!