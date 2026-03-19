Как проходить ВЛК при наличии отсрочки: объяснение юриста

В Украине с момента начала полномасштабной войны идет всеобщая мобилизация. Военная обязанность распространяется на мужчин от 18 до 60 лет, а также на женщин отдельных специальностей. В то же время закон предусматривает перечень оснований, дающих право на отсрочку от призыва.

Однако даже при отсрочке граждане не освобождаются от выполнения других требований законодательства. В частности, как объясняют юристы, обязательным остается прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Это касается всех военнообязанных без исключения. Об этом пишет "Факты".

В то же время, сам факт медосмотра не означает автоматического призыва в армию — если основания для отсрочки действуют, она продолжает действовать.

Во время военного заключения ВЛК имеет ограниченный срок действия — один год. Поэтому гражданам советуют самостоятельно контролировать сроки и проходить повторный осмотр во избежание просрочки документов.

Юристы также отмечают: игнорирование вызова в ВЛК расценивается как нарушение правил военного учета. В таком случае предусмотрена административная ответственность - штраф может составлять от 17 до 25,5 тысяч гривен. В отдельных случаях территориальные центры комплектования могут трактовать даже просроченное медицинское заключение как нарушение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!