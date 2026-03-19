В Украине подешевели популярные фрукты: какая цена за килограмм

По итогам 11-й недели 2026 года на торговых площадках существенно выросло количество объявлений о продаже овощей и фруктов. Больше всего предложений по-прежнему приходится на белокочанную капусту – ее объемы на рынке увеличиваются, что продолжает давить на цены. В то же время, продукция из теплиц постепенно дорожает.

О ситуации на рынке сообщают аналитики EastFruit. По их данным, за неделю количество объявлений на платформе выросло примерно на 15%, а свою продукцию предлагали продавцы из 13 стран. Наиболее активно увеличивали предложение участники из Узбекистана и Египта, также заметно активизировались продавцы из Украины и Греции. После перерыва на платформу вернулись поставщики из Кыргызстана, Северной Македонии и Китая, в то время как активность польских продавцов несколько снизилась.

Среди овощей больше всего предложений традиционно приходится на белокочанную капусту, которая дешевеет из-за избытка на рынке. Также значительно активнее продают лук и столовую свеклу. Заметно увеличились объемы картофеля из Египта, тогда как моркови стало поменьше. В то же время возобновились продажи пекинской и краснокочанной капусты.

На этой неделе в список самых популярных товаров впервые в сезоне вошла редис — ее активно реализуют тепличные хозяйства Закарпатья. Также стабильным спросом пользуются цветная капуста и красный лук.

Во фруктово-ягодном сегменте лидерство сохраняют яблоки, причем их предложение продолжает расти. Кроме того, Украина готовится к регулярным поставкам яблок в Индию. Чаще на рынке появляются груши, а также увеличивается предложение земляники садовой из Египта и Греции — благодаря этому она впервые в этом сезоне попала в список самых популярных товаров. Также появились предложения лимонов из Китая.

Наибольший интерес среди покупателей вызвала редис, особенно в южных регионах Украины, где сезон стартовал с задержкой. Также активно искали поставщиков огурцов и земляники.

Что касается цен, то на украинском рынке продолжили дешеветь морковь, картофель, столовая свекла и белокочанная капуста. Вторая неделя подряд снижается стоимость пекинской капусты из-за роста предложения. Тепличные овощи дорожают — в частности, повысились цены на огурцы, помидоры, брокколи и чеснок. С появлением ранней редис ее стоимость пока выше продукции из хранилищ. Также в сегменте зелени выросли цены на укроп, салат и петрушку.

Среди фруктов наблюдается удорожание бананов и хурмы. В то же время из-за увеличения предложения дешевеет садовая земляника, а также снизились цены на мандарины, грейпфруты и авокадо.

В целом текущая ситуация во многом повторяет тенденции прошлого года: больше всего предлагают белокочанную капусту, а наибольший спрос традиционно приходится на редис и огурцы.

