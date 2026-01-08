Изменится ли цена на газ в 2026 году

С 1 января 2026 года украинские домохозяйства продолжают пользоваться природным газом по фиксированным и предполагаемым ценам. Для большинства потребителей стоимость голубого топлива не изменилась, а некоторые поставщики даже пересмотрели месячные тарифы в сторону снижения.

Об этом сообщает "ГазПравда". По данным аналитиков, подавляющая часть газоснабжающих компаний сохранила свои годовые тарифные планы на прежнем уровне. В то же время, в некоторых коммерческих предложениях за январь зафиксировано уменьшение стоимости газа по сравнению с концом прошлого года.

Сколько будут платить украинцы за газ в 2026 году На начало года на рынке работают восемь поставщиков, которые обнародовали свои цены для населения. При этом около 98% потребителей – это более 12 миллионов домохозяйств – остаются клиентами ГК "Нафтогаз Украины".

Годовые тарифные планы для бытовых потребителей остались по-прежнему и находятся в пределах от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр газа. Месячные цены значительно отличаются в зависимости от компании – от 8,46 гривны до максимальной отметки в 25,8 гривны за кубометр.

Актуальные тарифы на газ в январе 2026 года В первый месяц года для населения действуют следующие ценовые предложения (грн за 1 м³):

ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 "Галнефтегаз" (ОККО Контракт) — 7,99 "Львовэнергосбыт" — 8,20 по годовому тарифу и 25,80 по месячным YesNO Сервис" (СветГаз) - 9,99 по годовому тарифу и 24,99 по месячному

На что еще обратить внимание в платежках Кроме цены самого газа, в январе потребителям следует учесть еще две важные составляющие счетов.

Во-первых, тариф на распределение газа. Согласно решению НКРЭКУ, до 31 марта 2026 года он остается на уровне 1,69 грн за кубометр без НДС. В то же время, уже с 1 апреля запланировано его повышение до 1,99 грн.

Во-вторых, для части украинцев может появиться так называемая третья платежка за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Такие начисления предусмотрены действующим законодательством и применяются не ко всем потребителям.

