Яка категорія українців може отримати 1500 гривень від держави

Міністерство у справах ветеранів України запустило нову програму підтримки, у межах якої учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати 1 500 гривень на оплату занять спортом і фізичною активністю.

У пресслужбі відомства повідомили, що кошти зараховуватимуться автоматично на спеціальний рахунок, а подати заявку на участь у програмі можна через застосунок "Дія".

Вже у січні ветерани можуть отримати кошти на власні банківські рахунки для відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів фізичної культури і спорту. Подати заяву мають право учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Відомості про відповідний статус обов’язково повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Для участі у програмі необхідно бути авторизованим у застосунку "Дія", мати верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків, досягти 18-річного віку, мати підтверджений статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, відкрити спеціальний рахунок "Дія.Картка" у банку-учаснику програми та подати заяву через застосунок.

Щоб оформити виплату, потрібно зайти в "Дію", перейти до розділу "Сервіси" та обрати послугу "Ветеранський спорт", ознайомитися з умовами та пройти автоматичну перевірку. Після цього слід відкрити або обрати "Дія.Картку", перевірити дані заяви та надіслати її. Після опрацювання заявки кошти будуть зараховані на рахунок.

Заявку на участь необхідно подати до 20 числа першого місяця кожного кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.

Отримані кошти дозволяється використовувати лише для оплати послуг у сфері фізичної культури та спорту, зокрема у тренажерних залах, басейнах, спортивних клубах, секціях і на спортивних майданчиках. Такі заклади повинні працювати за напрямом "Фізична культура і спорт" та мати код категорії продавця 7941.

Грошову допомогу необхідно використати повністю або частково протягом кварталу, в якому вона була нарахована. Якщо кошти використані не повністю, залишок повертається на рахунки Міністерства у справах ветеранів, а виплати у наступному кварталі нараховуватимуться автоматично. У разі повного невикористання коштів участь у програмі припиняється, і для отримання виплати в наступному кварталі потрібно повторно подати заяву через застосунок "Дія".

У міністерстві також зазначили, що посвідчення ветерана може не відображатися у "Дії" через відсутність фото в реєстрах. Водночас, якщо дані про ветерана внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, це не заважає подати заявку та взяти участь у програмі "Ветеранський спорт".

