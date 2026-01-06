Какая категория украинцев может получить 1500 гривен от государства

Министерство по делам ветеранов Украины запустило новую программу поддержки, в рамках которой участники боевых действий и ветераны с инвалидностью в результате войны могут ежеквартально получать 1500 гривен на оплату занятий спортом и физической активностью.

В пресс-службе ведомства сообщили, что средства будут зачисляться автоматически на специальный счет, а подать заявку на участие в программе можно через приложение " Действие ".

Уже в январе ветераны могут получить деньги на собственные банковские счета для посещения спортзалов, бассейнов и других заведений физической культуры и спорта. Подать заявление имеют право участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны. Сведения о соответствующем статусе обязательно должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Для участия в программе необходимо быть авторизованным в приложении "Действие", иметь верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, достичь 18-летнего возраста, иметь подтвержденный статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны, открыть специальный счет "Действие.Карта" в банке-участнике программы и подать заявление через приложение.

Чтобы оформить выплату, нужно войти в "Действие", перейти в раздел "Сервисы" и выбрать услугу "Ветеранский спорт", ознакомиться с условиями и пройти автоматическую проверку. После этого следует открыть или выбрать "Действие.Карту", проверить данные заявления и отправить его. После обработки заявки денежные средства будут зачислены на счет.

Заявку на участие необходимо подать до 20 числа первого месяца каждого квартала: до 20 января, с 1 по 20 апреля, с 1 по 20 июля и с 1 по 20 октября.

Полученные средства разрешается использовать только для оплаты услуг в сфере физической культуры и спорта, в частности, в тренажерных залах, бассейнах, спортивных клубах, секциях и на спортивных площадках. Такие учреждения должны работать по направлению "Физическая культура и спорт" и иметь код продавца 7941.

Денежную помощь необходимо использовать полностью или частично в течение квартала, в котором она была начислена. Если средства использованы не полностью, остаток возвращается на счета Министерства по делам ветеранов, а выплаты в следующем квартале будут начисляться автоматически. При полном неиспользовании средств участие в программе прекращается, и для получения выплаты в следующем квартале нужно повторно подать заявление через приложение "Действие".

В министерстве также отметили, что удостоверение ветерана может не отображаться в "Действии" из-за отсутствия фото в реестрах. В то же время, если данные о ветеране внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны, это не мешает подать заявку и принять участие в программе "Ветеранский спорт".

