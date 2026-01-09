Как получить компенсацию за сломанную технику из-за перепадов напряжения: объяснение юриста

Массовые обесточения и резкие колебания стали для украинцев серьезным испытанием. После каждого блекаута все больше людей сталкиваются с поломками бытовой техники — выходят из строя котлы, холодильники, телевизоры, компьютеры и другие дорогие приборы. Для многих семей это значит существенные финансовые потери. В то же время законодательство предусматривает механизмы защиты прав потребителей и дает возможность добиться компенсации нанесенного ущерба.

Соответствующие разъяснения предоставили специалисты Центра правовой помощи. Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии", операторы системы распределения (облэнерго) обязаны обеспечивать надлежащее качество электроснабжения. Речь идет о стабильном уровне напряжения, безопасных параметрах тока и исправном состоянии электросетей.

Если бытовые приборы были испорчены в результате аварии во внешних сетях, резкого скачка напряжения или подачи некачественной электроэнергии по вине оператора, причиненный ущерб может подлежать возмещению.

В то же время, важно помнить: если причина поломки кроется во внутренней электропроводке квартиры или дома, ответственность облэнерго не наступает.

Юристы обращают внимание, что в Украине уже есть судебные решения, по которым операторы электросетей обязывали компенсировать потребителям затраты на ремонт или даже полную стоимость испорченной техники.

Как действовать, чтобы получить компенсацию Успех по таким делам зависит от правильной фиксации инцидента и соблюдения установленной процедуры.

Прежде всего, необходимо зафиксировать сам факт перепада напряжения. Для этого следует сделать фото или видео мерцания света, искрения розеток, появления дыма или запаха гари, а также сообщений об аварийном отключении электроэнергии. Такие материалы могут стать важнейшими доказательствами.

Далее следует немедленно сообщить оператору системы распределения. Во время звонка на горячую линию необходимо зафиксировать время обращения, записать номер заявки и кратко описать ситуацию.

Следующий шаг – добиться составления официального акта. Потребитель вправе потребовать, чтобы представители оператора провели осмотр и зафиксировали факт аварии или ненадлежащего качества электроснабжения. Именно этот документ часто является ключевым доказательством.

Поврежденную технику не следует выбрасывать. Прибор нужно передать на диагностику или ремонт и получить письменное заключение мастера, в котором будет указано, что причиной поломки стал перепад напряжения. Все акты, чеки, счета и справки из сервисных центров следует хранить.

Письменное заявление оператору системы распределения должно содержать дату и время инцидента, описание обстоятельств, перечень поврежденных приборов, подтвержденную сумму убытков и требование о компенсации в определенный срок. Обращение желательно посылать заказным письмом или через официальные каналы, чтобы подтвердить его представление.

Если оператор отказывается компенсировать ущерб или игнорирует обращение, потребитель вправе подать жалобу в НКРЭКУ, обратиться в Госэнергонадзор или подать иск в суд с требованием возместить расходы по ремонту или приобретению новой техники.

Важно знать, что Правила розничного рынка электрической энергии, утвержденные постановлением НКРЭКУ №312, действуют и в условиях военного положения. Операторы обязаны соблюдать стандарты качества и рассматривать обращения граждан.

Юристы отмечают: поломка техники из-за блекаутов — это не просто бытовая неприятность, а юридически значимое событие. При условии собранных доказательств и защиты своих прав получить компенсацию вполне реально. В нынешних условиях это важно не только для отдельных семей, но и формирования справедливой практики ответственности энергокомпаний перед потребителями.

