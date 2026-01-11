Эксперты назвали самое популярное в мире авто

В 2025 году компактный кроссовер Toyota RAV4 вернул себе звание самого популярного нового автомобиля в мире, потеснив с первого места Tesla Model Y, лидировавшего в 2024-м.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Focus2move (итоги за 11 месяцев 2025 года). RAV4 поднялся на две позиции в глобальном рейтинге благодаря росту продаж на ключевых рынках: +6,8% в Азии и +1,9% в Америке. Доля рынка модели выросла на 0,8% и составила 1,2%.

Топ-10 самых популярных автомобилей мира в 2025 году (по данным Focus2move на ноябрь)

Toyota RAV4 – лидер с долей 1,2% (+0,8% к прошлому году) Toyota Corolla – подъем на 1 место. Tesla Model Y – падение на 2 позиции (-11,7%) Ford F-Series - +10,7% Honda CR-V - -1,9% Chevrolet Silverado - +1,8% Hyundai Tucson - +4,5% Toyota Camry - +8,9% Toyota Hilux - +0,3% Volkswagen Tiguan - +3,1%

Тенденции глобального рынка 2025 года

Сегмент электромобилей (EV) в целом вырос на 13,6%, достигнув доли 17% от всех новых продаж. В то же время темпы роста сильно отличаются по регионам:

В Китае сокращается государственная поддержка, тормозящая чистые электромобили.

Европа сомневается в полном отказе от ДВС и переходе на электричество.

В США возможен спад EV-продаж в 2026 году из-за отмены налоговых льгот.

Аналитики отмечают: рынок постепенно смещается в сторону гибридов и плагин-гибридов (PHEV), уже опережающих рост чистых электромобилей (BEV) по динамике.

Цены на Toyota RAV4 в Украине.

По данным официальных дилеров Toyota в Украине, новый Toyota RAV4 2025-2026 модельных лет стоит от 1515000 грн до 2078000 грн в зависимости от комплектации, типа двигателя (бензин/гибрид) и дополнительного оборудования.

Украинский рынок новых авто в 2025 году

Общий объем продаж новых легковых автомобилей в Украине составил около 83 400 единиц - на 17% больше, чем в 2024-м. Декабрь стал рекордным за последние 10 лет: 12 400 автомобилей (+50% к ноябрю и в 2,2 раза больше, чем в декабре 2024-го).

Самые популярные марки: BYD (лидер рынка благодаря электромобилям), Toyota и Volkswagen.

Toyota RAV4 остается одним из самых желанных кроссоверов в Украине благодаря надежности, экономичности и универсальности — и теперь официально самый популярный автомобиль планеты.

