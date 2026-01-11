Експерти назвали найпопулярніше у світі авто

У 2025 році компактний кросовер Toyota RAV4 повернув собі звання найпопулярнішого нового автомобіля у світі, потіснивши з першого місця Tesla Model Y, яке лідирувало у 2024-му.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Focus2move (підсумки за 11 місяців 2025 року). RAV4 піднявся на дві позиції в глобальному рейтингу завдяки зростанню продажів на ключових ринках: +6,8% в Азії та +1,9% в Америці. Частка ринку моделі зросла на 0,8% і склала 1,2%.

Топ-10 найпопулярніших автомобілів світу у 2025 році (за даними Focus2move на листопад)

Toyota RAV4 — лідер з часткою 1,2% (+0,8% до минулого року) Toyota Corolla — підйом на 1 місце Tesla Model Y — падіння на 2 позиції (-11,7%) Ford F-Series — +10,7% Honda CR-V — -1,9% Chevrolet Silverado — +1,8% Hyundai Tucson — +4,5% Toyota Camry — +8,9% Toyota Hilux — +0,3% Volkswagen Tiguan — +3,1%

Тенденції глобального ринку 2025 року

Сегмент електромобілів (EV) загалом зріс на 13,6%, досягнувши частки 17% від усіх нових продажів. Водночас темпи зростання сильно відрізняються за регіонами:

У Китаї скорочується державна підтримка, що гальмує чисті електромобілі.

Європа вагається щодо повної відмови від ДВЗ та переходу на електрику.

У США можливий спад EV-продажів у 2026 році через скасування податкових пільг.

Аналітики відзначають: ринок поступово зміщується в бік гібридів та плагін-гібридів (PHEV), які вже випереджають зростання чистих електромобілів (BEV) за динамікою.

Ціни на Toyota RAV4 в Україні

За даними офіційних дилерів Toyota в Україні, новий Toyota RAV4 2025–2026 модельних років коштує від 1 515 000 грн до 2 078 000 грн залежно від комплектації, типу двигуна (бензин/гібрид) та додаткового обладнання.

Український ринок нових авто у 2025 році

Загальний обсяг продажів нових легкових автомобілів в Україні склав близько 83 400 одиниць — на 17% більше, ніж у 2024-му. Грудень став рекордним за останні 10 років: 12 400 авто (+50% до листопада та у 2,2 раза більше, ніж у грудні 2024-го).

Найпопулярніші марки: BYD (лідер ринку завдяки електромобілям), Toyota та Volkswagen.

Toyota RAV4 залишається одним із найбажаніших кросоверів в Україні завдяки надійності, економічності та універсальності — і тепер офіційно є найпопулярнішим автомобілем планети.

