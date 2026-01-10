Правительство изменило правила бронирования военнообязанных: подробности

Кабмин и Минэкономики существенно усилили критерии признания предприятий критически важными для экономики, что оказывает непосредственное влияние на бронирование работников от мобилизации. Особенно жесткие изменения коснулись аграрного сектора.

Об этом заявил управляющий партнер юридической фирмы " Kosovan Legal Group " Анатолий Косован. По его словам, Минэкономики в конце 2025 года (приказ № 3650 от 22 декабря) внесло неожиданные поправки в критерии критичности именно для агробизнеса, что подтверждает необходимость подавать заявки раньше времени.

Основные изменения для аграрных предприятий (с конца декабря 2025 – начала 2026 года)

Площадь возделываемых земель увеличена вдвое - с 500 га до 1000 га сельскохозяйственных угодий.

Годовой чистый доход от реализации продукции должен составлять не менее 40 млн. грн. (ранее — 20 млн. грн.).

Сумма уплаченного НДФЛ за предыдущий отчетный квартал больше не учитывается как критерий.

Эксперт объясняет: повышение требований к площади земли не является переоценкой важности агросектора, а скорее попыткой Минэкономики снизить административную нагрузку на свои ресурсы в условиях ограниченных возможностей для рассмотрения заявок.

Больше всего пострадают зернотрейдеры и средние агрокомпании, ранее получавшие статус критичности именно по уровню дохода. Компании, не успевшие подать заявки в 2025 году, теперь смогут претендовать на статус только по новым показателям (с учетом дохода за весь 2025 год).

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Как подавать заявку на статус критически важного предприятия

Заявка подается исключительно в электронной форме через Государственный аграрный реестр (ГАР). К ней обязательно прилагаются скан-копии документов, подтверждающие соответствие обновленным критериям:

выдержки о земельной площади;

финансовые отчеты (о годовом доходе);

справки об уплате налогов и другие подтверждающие документы.

Минэкономики рассматривает заявку и принимает решение о признании предприятия критически важным или об отказе.

Эти изменения уже действуют, поэтому аграриям, планирующим бронирование работников, следует немедленно проверить соответствие новым требованиям и подать документы через ГАР, чтобы избежать задержек или отказа.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!