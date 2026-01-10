Уряд змінив правила бронювання військовозобовʼязаних: подробиці 

Кабмін та Мінекономіки суттєво посилили критерії визнання підприємств критично важливими для економіки, що безпосередньо впливає на бронювання працівників від мобілізації. Особливо жорсткі зміни торкнулися аграрного сектору.

Про це заявив керуючий партнер юридичної фірми "Kosovan Legal Group" Анатолій Косован. За його словами, Мінекономіки наприкінці 2025 року (наказ № 3650 від 22 грудня) внесло несподівані правки до критеріїв критичності саме для агробізнесу, що підтверджує необхідність подавати заявки завчасно.

Основні зміни для аграрних підприємств (чинні з кінця грудня 2025 – початку 2026 року)

Площа оброблюваних земель збільшена вдвічі — з 500 га до 1000 га сільськогосподарських угідь.

Річний чистий дохід від реалізації продукції має становити не менше 40 млн грн (раніше — 20 млн грн).

Сума сплаченого ПДФО за попередній звітний квартал більше не враховується як критерій.

Експерт пояснює: підвищення вимог до площі землі не є переоцінкою важливості агросектору, а радше спробою Мінекономіки зменшити адміністративне навантаження на свої ресурси в умовах обмежених можливостей для розгляду заявок.

Найбільше постраждають зернотрейдери та середні агрокомпанії, які раніше отримували статус критичності саме за рівнем доходу. Компанії, які не встигли подати заявки у 2025 році, тепер зможуть претендувати на статус лише за новими показниками (з урахуванням доходу за весь 2025 рік).

Як подавати заявку на статус критично важливого підприємства

Заявка подається виключно в електронній формі через Державний аграрний реєстр (ДАР). До неї обов’язково додаються скан-копії документів, що підтверджують відповідність оновленим критеріям:

витяги про земельну площу;

фінансові звіти (про річний дохід);

довідки про сплату податків та інші підтверджувальні документи.

Мінекономіки розглядає заявку та приймає рішення про визнання підприємства критично важливим або про відмову.

Ці зміни вже діють, тому аграріям, які планують бронювання працівників, варто негайно перевірити відповідність новим вимогам та подати документи через ДАР, щоб уникнути затримок чи відмови.

