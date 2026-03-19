ВПО з двох областей України зможуть отримати по 11 тисяч гривень матеріальної допомоги: про кого йдеться

У 2026 році благодійний фонд Право на захист відкрив реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб і людей, які постраждали від війни. Наразі програма діє у двох регіонах України.

Подати заявку можуть жителі Миколаївська область та Херсонська область, які належать до вразливих категорій населення. Про це повідомляється на сайті фонду.

Зокрема, йдеться про:

переселенців, які змінили місце проживання протягом останніх шести місяців;

громадян, що повернулися в Україну з-за кордону через війну;

осіб, які після евакуації знову оселилися за попереднім місцем проживання.

Щоб отримати допомогу, необхідно відповідати низці умов. Зокрема, заявники не повинні отримувати фінансову підтримку від УВКБ ООН або інших організацій протягом останніх трьох місяців. Також середньомісячний дохід на одну особу не має перевищувати 6 318 гривень, а сама сім’я повинна належати до вразливих категорій.

До таких категорій відносяться:

родини з одним із батьків, які виховують дітей або доглядають за літніми людьми;

домогосподарства, що складаються лише з людей віком від 55 років або поєднують літніх осіб із неповнолітніми;

сім’ї, де є люди з інвалідністю або серйозними хронічними захворюваннями.

Подати заявку можна особисто в офісі фонду в Миколаєві (проспект Миру, 54В, корпус 2) у будні дні з 09:00 до 17:00 або через онлайн-реєстрацію в електронній черзі. Водночас подання заявки є лише першим етапом — після відбору кандидатів можуть запросити для завершення процедури оформлення допомоги.

Розмір виплат становить приблизно 11 тисяч гривень на кожного члена родини за тримісячний період.

