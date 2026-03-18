Які вживані кросовери є надійними: названо топ моделей
Обрати надійний кросовер — завдання не з простих, особливо коли йдеться про автомобіль із пробігом. Важко заздалегідь передбачити, яка модель справді витримає роки експлуатації без серйозних несправностей. У таких випадках варто орієнтуватися на оцінки фахівців.
Експерти авторитетного видання What Car? склали рейтинг найнадійніших сімейних кросоверів на вторинному ринку. До списку увійшли різні типи авто — від класичних моделей із двигунами внутрішнього згоряння до гібридів і електрокарів.
ТОП-10 найнадійніших сімейних кросоверів з пробігом:
- Opel Grandland (у Великій Британії продається як Vauxhall Grandland)
- Toyota RAV4 PHEV
- Porsche Macan
- Kia Niro
- Toyota RAV4 Hybrid
- Mazda CX-5
- Nissan Qashqai
- Lexus UX
- Skoda Kodiaq
- Renault Scenic E-Tech
Лідером рейтингу став Opel Grandland. Фахівці відзначають, що друге покоління цієї моделі навіть перевершило попередника за рівнем надійності.
За словами власників, єдиними недоліками авто іноді стають незначні збої в роботі електроніки, які не пов’язані з двигуном. Водночас такі проблеми зазвичай швидко усуваються — часто протягом одного дня або навіть швидше.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!