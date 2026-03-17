До 3 градусів морозу: прогноз погоди в Україні на три дні

Після майже літнього тепла, яке спостерігалося минулого тижня, погода в Україні повертається до більш типових для березня умов. Температурний режим стає нестабільним: уночі знову можливі невеликі морози, а вдень різні регіони прогріватимуться нерівномірно.

Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. За її словами, найближчими днями в Україні спостерігатиметься помітний температурний контраст: якщо в одних областях повітря вдень прогріватиметься лише до +2°C, то в інших температура може підніматися до +13°C. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться нижче нуля, однак це поки не вважається заморозками, адже активна вегетація ще не розпочалася.

Невелике похолодання пов’язане з надходженням прохолодного повітря зі сходу та північного сходу. Водночас через вплив області підвищеного атмосферного тиску погода в більшості регіонів залишатиметься сухою. Лише місцями можливі короткочасні опади: 17 березня дощі прогнозують на сході, південному сході, а також у Карпатах і на Закарпатті. Наступного дня, 18 березня, на Лівобережжі подекуди також можливі невеликі дощі, а вночі — з мокрим снігом.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до -3°C залежно від хмарності. Вдень найтепліше буде на заході та південному заході, де показники можуть досягати +13°C. Натомість у північно-східних областях очікується прохолодніше — близько +2…+7°C. У середньому по країні денна температура триматиметься в межах +4…+11°C.

19 березня погода залишатиметься прохолодною — приблизно +5…+10°C у більшості регіонів. Надалі, починаючи з 20 березня, істотних змін не прогнозують: у частині областей можливі незначні дощі, інколи з мокрим снігом у нічні години, але загалом опадів буде небагато.

Наприкінці тижня температура вдень дещо підвищиться — до +6…+12°C у більшості областей, тоді як нічні показники залишаться майже без змін — від невеликого "плюса" до слабкого "мінуса".

Синоптики підкреслюють, що така погода є цілком нормальною для березня. Аномально теплі дні минулого тижня, навпаки, перевищували кліматичну норму, а подекуди навіть фіксувалися температурні рекорди.

Що стосується вітру, то він буде переважно помірним — 5–10 м/с, інколи посилюватиметься до 7–12 м/с, але без небезпечних поривів. Загалом погодні умови залишатимуться стабільними: вплив антициклону зумовить невелику кількість опадів, більше прояснень і поступове, але не різке потепління ближче до вихідних.

Нагадаємо, на Україну насувається чергова хвиля похолодання.

