При каких условиях пенсионерам придется платить за проезд в общественном транспорте

В ряде регионов Украины было принято решение изменить условия льготного проезда для пенсионеров. Часть маршрутов больше не будет предоставлять бесплатные поездки. Такие шаги объясняют нехваткой средств в местных бюджетах и значительным ростом расходов на содержание общественного транспорта.

Об этом сообщает ZN.UA. Самые ощутимые изменения затронули частные автобусные маршруты, работающие без финансовой поддержки из бюджета.

Перевозчики отмечают, что в отсутствие компенсаций они не могут в дальнейшем перевозить пассажиров льготных категорий без оплаты. В результате пенсионерам на таких маршрутах придется покупать билеты на общих основаниях. В некоторых общинах новые правила распространяются также на пригородные направления, где стоимость перевозок особенно высока.

Определенные коррективы вносятся и в правила пользования коммунальным транспортом. Хотя трамваи и троллейбусы в большинстве городов продолжают оставаться бесплатными для пенсионеров, отдельные общины вводят дополнительные условия. В частности, льготный проезд может действовать только в непиковые часы или при наличии электронной карты жителя общины.

В то же время местные власти уверяют, что полной отмены льгот не планируется. Социально уязвимые категории населения сохранят право на бесплатный проезд в коммунальном транспорте, а для отдельных групп рассматривают возможность введения адресных компенсаций, чтобы минимизировать финансовую нагрузку.

