Не стоит на них тратиться: топ автомобилей, которые часто ломаются

Перед покупкой автомобиля важно тщательно взвесить все риски, ведь от выбранной модели напрямую зависит, как часто придется обращаться к сервису и тратить средства на ремонт. Некоторые машины, к сожалению, имеют репутацию проблемных и подвержены серьезным неисправностям уже после значительного пробега.

Автор блога Engine Rev Up и опытный механик Джейкоб Картер в комментарии для GOBankingRates назвал модели, которые, по его наблюдениям, имеют высокий риск серьезных поломок после преодоления примерно 160 тысяч километров. Именно эти автомобили он советует обходить во время выбора.

Какие модели могут доставить больше хлопот, чем удовольствие

Nissan Altima

По словам эксперта, Nissan Altima отличается комфортом и хорошим оснащением для собственного класса. В общем надежность модели не самая плохая, однако слабым местом остается бесступенчатая коробка передач. Именно она часто выходит из строя раньше, чем ожидают владельцы, и может потребовать дорогостоящего ремонта.

BMW 3 Series

Этот автомобиль сочетает комфорт и спортивную динамику, за что его ценят многие водители. В то же время Картер отмечает, что обслуживание BMW 3 Series обходится недешево, а отдельные версии двигателей склонны к серьезным неисправностям.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery привлекает эффектным дизайном и отличными возможностями на бездорожье. Однако оборотная сторона медали — частые проблемы с пневматической подвеской, электроникой и коробкой передач, которая может выходить из строя преждевременно.

Fiat 500

Компактный и стильный Fiat 500 отлично подходит для городских условий. Однако, по словам механика, у этой модели нередко возникают проблемы с двигателем, а утечка смазки остается одной из самых распространенных неисправностей.

Jeep Wrangler

Культовый внедорожник Jeep Wrangler славится своими возможностями вне асфальта и дарит яркие эмоции от вождения. В то же время Картер предостерегает: автомобиль подвержен коррозии кузова и проблемам с подвеской, особенно при интенсивной эксплуатации.

Форд Fiesta

Ford Fiesta ценят за экономичность и легкость в управлении. Однако эксперт обращает внимание на частые проблемы с трансмиссией и электрооборудованием, которые могут появляться уже при большом пробеге.

Chrysler 200

Эта модель предлагает неплохой уровень комфорта в своем сегменте, однако, по словам Картера, Chrysler 200 часто сталкивается с поломками двигателя, трансмиссии и электрических систем даже при невысоком пробеге, что может быстро разочаровать владельца.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan остается одним из самых популярных кроссоверов бренда. В то же время, механик отмечает, что после преодоления рубежа в 160 тысяч километров у этой модели нередко появляются дорогие в ремонте неисправности.

Mini Cooper

Mini Cooper привлекает ярким дизайном и отличной управляемостью. Однако эксперт не советует покупать эту модель из-за постоянных проблем с турбонаддувом, подвеской и электроникой, которые могут потребовать значительных затрат.

Tesla Model S

Электромобиль Tesla Model S известен быстрым разгоном и современными технологиями. Однако, по словам Картера, одним из главных минусов остается высокая стоимость замены аккумуляторной батареи, что может оказаться серьезным финансовым испытанием для владельца после большого пробега.

