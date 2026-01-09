Не варто на них витрачатись: топ автомобілів, які часто ламаються

Перед придбанням автомобіля важливо ретельно зважити всі ризики, адже від обраної моделі напряму залежить, як часто доведеться звертатися до сервісу та витрачати кошти на ремонт. Деякі машини, на жаль, мають репутацію проблемних і схильні до серйозних несправностей уже після значного пробігу.

Автор блогу Engine Rev Up та досвідчений механік Джейкоб Картер у коментарі для GOBankingRates назвав моделі, які, за його спостереженнями, мають високий ризик серйозних поломок після подолання приблизно 160 тисяч кілометрів. Саме ці автомобілі він радить оминати під час вибору.

Які моделі можуть принести більше клопоту, ніж задоволення

Nissan Altima

За словами експерта, Nissan Altima вирізняється комфортом і непоганим оснащенням для свого класу. Загалом надійність моделі не найгірша, однак слабким місцем залишається безступенева коробка передач. Саме вона часто виходить з ладу раніше, ніж очікують власники, і може потребувати дорогого ремонту.

BMW 3 Series

Цей автомобіль поєднує комфорт і спортивну динаміку, за що його цінують багато водіїв. Водночас Картер зазначає, що обслуговування BMW 3 Series обходиться недешево, а окремі версії двигунів мають схильність до серйозних несправностей.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery приваблює ефектним дизайном і відмінними можливостями на бездоріжжі. Проте зворотний бік медалі — часті проблеми з пневматичною підвіскою, електронікою та коробкою передач, яка може виходити з ладу передчасно.

Fiat 500

Компактний і стильний Fiat 500 ідеально підходить для міських умов. Однак, за словами механіка, у цієї моделі нерідко виникають проблеми з двигуном, а витік мастила залишається однією з найпоширеніших несправностей.

Jeep Wrangler

Культовий позашляховик Jeep Wrangler славиться своїми можливостями поза асфальтом і дарує яскраві емоції від кермування. Водночас Картер застерігає: автомобіль схильний до корозії кузова та проблем із підвіскою, особливо за інтенсивної експлуатації.

Ford Fiesta

Ford Fiesta цінують за економічність і легкість у керуванні. Проте експерт звертає увагу на часті проблеми з трансмісією та електрообладнанням, які можуть з’являтися вже за відносно великого пробігу.

Chrysler 200

Ця модель пропонує непоганий рівень комфорту у своєму сегменті, однак, за словами Картера, Chrysler 200 часто стикається з поломками двигуна, трансмісії та електричних систем навіть за невисокого пробігу, що може швидко розчарувати власника.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan залишається одним із найпопулярніших кросоверів бренду. Водночас механік зазначає, що після подолання рубежу в 160 тисяч кілометрів у цієї моделі нерідко з’являються дорогі у ремонті несправності.

Mini Cooper

Mini Cooper приваблює яскравим дизайном і відмінною керованістю. Однак експерт не радить купувати цю модель через постійні проблеми з турбонаддувом, підвіскою та електронікою, які можуть вимагати значних витрат.

Tesla Model S

Електромобіль Tesla Model S відомий швидким розгоном і сучасними технологіями. Проте, за словами Картера, одним із головних мінусів залишається висока вартість заміни акумуляторної батареї, що може стати серйозним фінансовим випробуванням для власника після великого пробігу.

