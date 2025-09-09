Прогноз погоды в Украине: когда ожидать первые минусы и стоит ли готовиться к заморозкам

На второй неделе сентября жителей Украины ждут приятно теплые дни. Хотя вечера и ночи ощутимо прохладнее.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича для ресурса Meteoprog. Специалист отмечает, что общий температурный режим на следующей неделе будет превышать средние климатические показатели на 3-5 градусов. В то же время на северо-востоке Левобережья и в Карпатах ожидается более холодная погода, особенно в ночные часы.

Прогноз погоды на неделю

Украинцам пока не стоит переживать из-за заморозков, хотя местами ночная температура будет опускаться до +7 градусов.

Ночные температуры будут выглядеть так:

понедельник, 8 сентября – +12…+18, на юге +16…+21;

вторник, 9 сентября – +12…+18;

среда, 10 сентября – +12…+19;

четверг, 11 сентября – +10…+17;

пятница, 12 сентября – +10…+16, местами на северо-востоке +7…+9;

суббота, 13 сентября – +10…+16;

воскресенье, 14 сентября – +10…+16.

Дневные показатели будут оставаться комфортными, а иногда даже пожилыми:

понедельник, 8 сентября – +24…+29, в южных регионах +27…+32;

вторник, 9 сентября – +24…+29, в Одесской области до +31;

среда, 10 сентября - +23 ... +28, в Закарпатье до +31;

четверг, 11 сентября – +24…+29;

пятница, 12 сентября – +22…+27;

суббота, 13 сентября – +22…+27;

воскресенье, 14 сентября – +22…+28.

Когда ждать первых заморозков?

Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, теплая погода сохранится до последней декады сентября. Дальше в Украину начнет поступать арктический холодный воздух.

Первые заморозки на почве возможны уже после 20 сентября, прежде всего в северных, восточных и западных областях.

Подобный прогноз дает и синоптик Иван Семилита: по его словам, сухая и солнечная погода под влиянием антициклона продержится до 12-13 сентября, после чего ожидается постепенное понижение температуры.

