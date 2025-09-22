Когда в Украине ожидать 'бабье лето' и стоит ли рассчитывать на продолжительное тепло: Диденко дала ответ

Украинский синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом осенней погоды и заверила, что бабье лето еще наступит. Она также объяснила, чем настоящее бабье лето отличается от просто теплой осенней погоды и стоит ли ожидать аномальных явлений.

Об этом синоптик рассказала в комментарии "РБК-Украина". По словам Диденко, бабье лето характеризуется длительным периодом сухой, теплой и маловетренной погоды, которая наступает после кратковременного похолодания. Именно такие условия считаются признаком настоящего бабьего лета.

Пока синоптические прогнозы строятся только на 2–3 дня, а тенденцию можно проследить максимум на 5–7 суток, поэтому говорить о точных датах бабьего лета еще рано. В то же время синоптик подчеркнула, что климатически и календарно бабье лето традиционно наступает в октябре, и она надеется, что в этом году ситуация не изменится.

"По синоптической и календарной традиции оно бывает в октябре. Очень надеемся, что и в этом году так будет", – отметила Диденко.

Смещаются ли сезоны

Наталья Диденко также опровергла популярное мнение о якобы смещении осенних сезонов в Украине. По ее словам, похолодание в середине сентября – это типичная осенняя погода, а большие изменения климата ощутимы преимущественно зимой, когда наблюдается меньше морозов и снега.

Синоптик также объяснила, что туманы – вполне природное явление для осени. По ее прогнозу, в сентябре и октябре они будут в большинстве своем легкими и атмосферными, тогда как густые и опасные туманы чаще будут появляться уже в ноябре.

Отличается ли бабье лето в разных регионах

По словам Диденко, бабье лето по всей Украине подобное, а отличия могут касаться только температуры. Например, в Карпатах днем столбик термометра будет подниматься до 18–22°, тогда как на юге, в Николаевской и Херсонской областях, может достигать 25–28°.

Несмотря на это, и в горах, и на юге теплая, солнечная и маловетренная погода без осадков считается проявлением настоящего бабьего лета.

