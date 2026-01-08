Качественные и надежные: топ самых популярных автомобилей среди украинцев
По итогам прошлого месяца десять наиболее востребованных моделей обеспечило около 40% всех продаж новых легковых автомобилей в Украине. В декабре рынок ясно продемонстрировал интерес покупателей к электротранспорту: сразу восемь позиций в первой десятке заняли электромобили.
Абсолютным лидером продаж стал электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx, возглавивший рейтинг новых авто месяца. Об этом сообщает УкрАвтопром.
Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине
Топ-10 самых популярных новых легковушек за декабрь:
- Volkswagen ID.Unyx – 825 проданных автомобилей.
- BYD Leopard 3 - 735 единиц.
- BYD Sea Lion 06 - 641 автомобиль.
- Renault Duster - 582 авто.
- Zeekr 7X - 442 единицы.
- Toyota RAV4 - 408 автомобилей.
- BYD Sea Lion 07 - 387 авто.
- Zeekr 001 - 363 единицы.
- BYD Yuan Up - 308 автомобилей.
- Honda eNP2 – 306 единиц.
Декабрь подтвердил устойчивую тенденцию роста популярности электромобилей на украинском авторынке, которые все увереннее вытесняют традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания.
Также мы уже писали о топах самых плохих китайских автомобилей.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !