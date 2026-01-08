rus
Качественные и надежные: топ самых популярных автомобилей среди украинцев

Цихоцкая Мария

Декабрь подтвердил устойчивую тенденцию роста популярности электромобилей на украинском авторынке. Источник: electrocar

По итогам прошлого месяца десять наиболее востребованных моделей обеспечило около 40% всех продаж новых легковых автомобилей в Украине. В декабре рынок ясно продемонстрировал интерес покупателей к электротранспорту: сразу восемь позиций в первой десятке заняли электромобили.

Абсолютным лидером продаж стал электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx, возглавивший рейтинг новых авто месяца. Об этом сообщает УкрАвтопром.

Топ-10 самых популярных новых легковушек за декабрь:

  1. Volkswagen ID.Unyx – 825 проданных автомобилей.
  2. BYD Leopard 3 - 735 единиц.
  3. BYD Sea Lion 06 - 641 автомобиль.
  4. Renault Duster - 582 авто.
  5. Zeekr 7X - 442 единицы.
  6. Toyota RAV4 - 408 автомобилей.
  7. BYD Sea Lion 07 - 387 авто.
  8. Zeekr 001 - 363 единицы.
  9. BYD Yuan Up - 308 автомобилей.
  10. Honda eNP2 – 306 единиц.

Декабрь подтвердил устойчивую тенденцию роста популярности электромобилей на украинском авторынке, которые все увереннее вытесняют традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания.

