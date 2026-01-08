Качественные и надежные: топ самых популярных автомобилей среди украинцев

По итогам прошлого месяца десять наиболее востребованных моделей обеспечило около 40% всех продаж новых легковых автомобилей в Украине. В декабре рынок ясно продемонстрировал интерес покупателей к электротранспорту: сразу восемь позиций в первой десятке заняли электромобили.

Абсолютным лидером продаж стал электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx, возглавивший рейтинг новых авто месяца. Об этом сообщает УкрАвтопром.

Топ-10 самых популярных новых легковушек за декабрь:

Volkswagen ID.Unyx – 825 проданных автомобилей. BYD Leopard 3 - 735 единиц. BYD Sea Lion 06 - 641 автомобиль. Renault Duster - 582 авто. Zeekr 7X - 442 единицы. Toyota RAV4 - 408 автомобилей. BYD Sea Lion 07 - 387 авто. Zeekr 001 - 363 единицы. BYD Yuan Up - 308 автомобилей. Honda eNP2 – 306 единиц.

Декабрь подтвердил устойчивую тенденцию роста популярности электромобилей на украинском авторынке, которые все увереннее вытесняют традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания.

