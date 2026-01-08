Якісні та надійні: топ найпопулярніших автомобілів серед українців

За підсумками минулого місяця десять найбільш затребуваних моделей забезпечили близько 40% усіх продажів нових легкових автомобілів в Україні. У грудні ринок чітко продемонстрував інтерес покупців до електротранспорту: одразу вісім позицій у першій десятці зайняли електромобілі.

Абсолютним лідером продажів став електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx, який очолив рейтинг нових авто місяця. Про це повідомляє УкрАвтопром.

Топ-10 найпопулярніших нових легковиків за грудень:

Volkswagen ID.Unyx — 825 проданих автомобілів. BYD Leopard 3 — 735 одиниць. BYD Sea Lion 06 — 641 автомобіль. Renault Duster — 582 авто. Zeekr 7X — 442 одиниці. Toyota RAV4 — 408 автомобілів. BYD Sea Lion 07 — 387 авто. Zeekr 001 — 363 одиниці. BYD Yuan Up — 308 автомобілів. Honda eNP2 — 306 одиниць.

Грудень підтвердив стійку тенденцію до зростання популярності електромобілів на українському авторинку, які дедалі впевненіше витісняють традиційні моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

