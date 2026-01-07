Москва пока 'крутит носом' - Зеленский о переговорах США по России и результатах встречи в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают контакты с РФ и обсуждают возможные сценарии прекращения огня, однако Москва пока не демонстрирует готовность к конструктивным решениям.

По словам главы государства, американская сторона ведет переговоры с Кремлем и предлагает разные варианты урегулирования, но российское руководство затягивает процесс.

В то же время Зеленский подчеркнул, что у Украины есть сильные международные партнеры, которые при необходимости способны существенно усилить давление на РФ. Президент сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов о возможном усилении санкций или других рычагов влияния со стороны США и их союзников в случае отказа России от прекращения боевых действий.

Украина последовательно настаивает на том, что все мирные договоренности должны начинаться с полного прекращения огня, а также включать четкие и надежные гарантии безопасности для государства.

Российская сторона занимает противоположную позицию. В декабре в Кремле открыто заявили, что не рассматривают возможность прекращения огня в Украине. Спикер президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Москва не позволит использовать перемирие как паузу или "отдых" для украинских сил.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в декабре обратили внимание на то, что Владимир Путин публично подтвердил неизменность своих максималистских целей в войне против Украины — тех, с которыми Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году. В ISW также напоминают, что Кремль неоднократно отвергал мирные инициативы, предложенные Украиной и США, пытаясь переложить ответственность за отсутствие прогресса в Киев.

Владимир Зеленский также провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, где стороны подробно обсудили дальнейшие дипломатические шаги и поддержку Украины.

Встреча состоялась на фоне заседания так называемой "коалиции решительных", проходившей 6 января во французской столице. Президент Украины отметил, что во время переговоров с Макроном основное внимание было уделено реальным возможностям противодействия российскому террору, вопросам защиты гражданского населения и усилению поддержки, способной укрепить позиции Украины на дипломатическом фронте.

По словам Зеленского, заседание "коалиции решительных" было наиболее представительным за все время его существования. В нем принимают участие лидеры государств, руководители международных организаций, министры, послы и специальные представители.

Глава государства подчеркнул, что партнеры готовят важные политические решения, а дипломатия должна идти параллельно реальной помощи. Он подчеркнул, что Россия не прекращает ракетные и дроновые удары по Украине, поэтому приоритетом остается усиление системы противовоздушной обороны для защиты людей, общин и критической инфраструктуры.

Во время заседания государства-участники планируют взять на себя обязательства по поддержке Украины по пяти ключевым направлениям, среди которых вопрос возможного размещения многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

