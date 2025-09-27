Будет ли похолодание и заморозки: в Укргидрометцентре рассказали о погоде в Украине в октябре

В октябре 2025 года в Украине ожидается незначительно более теплая, чем обычно, погода. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 7-13 градусов тепла, что на 1 градус выше среднего многолетнего значения.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, количество осадков в октябре составит 31-77 мм. Особенно дождливым месяц будет на западе страны: в Карпатах и Крымских горах ожидается до 101 мм осадков, что вдвое превышает норму.

Заморозки и температурные колебания

В осенний период заморозки являются обычным явлением, и в октябре они не будут исключением. Понижение температуры ниже +8°C начнется в большинстве северных областей в середине месяца, тогда как на юге этот процесс затянется до ноября.

Средняя температура по стране за месяц может колебаться от минимальных значений 5-16 градусов мороза до максимумов 26-34 градуса тепла. На юге страны и в Крыму температуры могут достигать до 35 градусов.

Дожди в Карпатах и высокогорье

Октябрь обещает быть дождливым, особенно в горных районах. Месячное количество осадков в Карпатах и Крыму составит 64-84 мм, а в высокогорье Карпат достигнет 129 мм.

Такие условия характерны для осени, когда изменение температурных режимов и дождливые периоды часто сменяются заморозками и значительными колебаниями температур.

