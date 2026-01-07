Часть украинцев получит 2000 гривен от государства: какие условия

С 1 января 2026 г. в Украине работает новая государственная инициатива "Скрининг здоровья 40+". В рамках этой программы граждане смогут бесплатно пройти базовое обследование состояния здоровья, а оплату услуг обеспечит государство через приложение "Действие". Соответствующее решение уже утвердило правительство.

Как сообщает ТСН.ua., участие в программе смогут принять все украинцы от 40 лет. В Кабинете Министров ожидают, что скрининг позволит выявлять на ранних стадиях риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и нарушений ментального здоровья.

Приглашение на участие в программе будет поступать непосредственно в приложение "Действие". Его получат граждане на 30-й день после дня рождения, если им уже исполнилось 40 лет или больше. После этого нужно только подтвердить желание пройти обследование.

После подтверждения участия государство перечислит 2 000 гривен на Действие. Для тех, кто не пользуется приложением, предусмотрена альтернативная возможность: можно оформить специальную пластиковую карту в банке-партнере и обратиться в ближайший ЦНАП. Там помогут подать заявку и привязать счет для получения средств.

Использовать полученные деньги можно исключительно для оплаты скрининговых услуг в медицинских учреждениях, которые присоединятся к программе. Это могут быть государственные, коммунальные или частные клиники. Список участников Национальная служба здоровья должна обнародовать отдельно.

Место проживания или регистрации роли не будет играть - гражданин сможет выбрать любое медицинское учреждение в удобном для себя населенном пункте.

Программа "Скрининг здоровья 40+" включает несколько основных направлений. Первый – анкетирование для оценки рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и проблем с психическим здоровьем. Второй – лабораторные анализы, которые помогут оценить состояние сердца, сосудов и почек. Третий – физикальное обследование, включающее измерение артериального давления, пульса, веса, роста, объема талии и других базовых показателей.

