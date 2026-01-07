Частина українців отримає 2000 гривень від держави: які умови

З 1 січня 2026 року в Україні працює нова державна ініціатива "Скринінг здоров’я 40+". У межах цієї програми громадяни зможуть безкоштовно пройти базове обстеження стану здоров’я, а оплату послуг забезпечить держава через застосунок "Дія". Відповідне рішення вже затвердив уряд.

Як повідомляє ТСН.ua., участь у програмі зможуть взяти всі українці віком від 40 років. У Кабінеті Міністрів очікують, що скринінг дозволить виявляти на ранніх стадіях ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та порушень ментального здоров’я.

Запрошення на участь у програмі надходитиме безпосередньо в застосунок "Дія". Його отримають громадяни на 30-й день після дня народження, якщо їм уже виповнилося 40 років або більше. Після цього потрібно лише підтвердити бажання пройти обстеження.

Після підтвердження участі держава перерахує 2 000 гривень на "Дія.Картку". Для тих, хто не користується застосунком, передбачена альтернативна можливість: можна оформити спеціальну пластикову картку у банку-партнері та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку та прив’язати рахунок для отримання коштів.

Використати отримані гроші дозволено виключно для оплати скринінгових послуг у медичних закладах, які долучаться до програми. Це можуть бути державні, комунальні або приватні клініки. Перелік учасників Національна служба здоров’я має оприлюднити окремо.

Місце проживання чи реєстрації ролі не відіграватиме — громадянин зможе обрати будь-який медичний заклад у зручному для себе населеному пункті.

Програма "Скринінг здоров’я 40+" охоплює кілька основних напрямів. Перший — анкетування для оцінки ризиків розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та проблем із психічним здоров’ям. Другий — лабораторні аналізи, які допоможуть оцінити стан серця, судин і нирок. Третій — фізикальне обстеження, що включає вимірювання артеріального тиску, пульсу, ваги, зросту, об’єму талії та інших базових показників.

