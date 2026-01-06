Землю накрила потужна магнітна буря 6 рівня: прогноз на 6 січня

Над Україною зафіксували потужну магнітну бурю, спричинену підвищеною сонячною активністю. Через серію спалахів на Сонці рівень геомагнітних коливань різко зріс, що може впливати на самопочуття людей упродовж кількох днів.

За інформацією міжнародних центрів моніторингу сонячної активності, найсильніша фаза магнітної бурі припала на нічні години. Вранці 6 січня рівень геомагнітної активності досягав показника Kp-6, що відповідає сильній бурі. Про це пише NOAA.

Фахівці NOAA зазначають, що подібні магнітні бурі часто мають хвилеподібний характер — із тимчасовими послабленнями та повторними сплесками. Саме в такі періоди зростає кількість скарг на погіршення самопочуття, особливо серед метеозалежних людей.

Що таке магнітна буря і чим вона небезпечна

Магнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке виникає внаслідок сонячних спалахів і потоків заряджених частинок. Вони здатні впливати не лише на роботу зв’язку, навігаційних систем та електромереж, а й на біологічні ритми людини.

G1 (K-індекс 3–4) — слабка або помірна буря, яка може спричиняти дискомфорт, впливати на самопочуття та роботу зв’язку.

G2 (K-індекс 5) і вище — сильні бурі, здатні викликати серйозні збої в технічних системах і більш виражені реакції організму.

Навіть після завершення активної фази магнітної бурі організм може реагувати із запізненням, тому погіршення самопочуття іноді зберігається ще кілька днів.

Хто найсильніше відчуває вплив

Найбільш чутливими до геомагнітних коливань є:

метеозалежні люди;

ті, хто має серцево-судинні захворювання або гіпертонію;

люди, які страждають на мігрені;

особи з порушеннями сну;

літні люди;

вагітні жінки.

Можливі симптоми під час магнітної бурі

У період підвищеної геомагнітної активності можуть спостерігатися:

головний біль або напади мігрені;

загальна слабкість і швидка втомлюваність;

запаморочення та нудота;

коливання артеріального тиску;

безсоння або поверхневий сон;

дратівливість, тривожність;

загострення хронічних захворювань.

Чого краще уникати

Медики радять у такі дні відмовитися від:

надмірного вживання кави та алкоголю;

інтенсивних фізичних навантажень;

нестачі сну;

сильних емоційних переживань;

самостійного скасування призначених лікарем препаратів.

Як полегшити стан під час магнітної бурі

Щоб зменшити вплив бурі на організм, фахівці рекомендують:

спати щонайменше 7–8 годин на добу;

пити достатню кількість води;

щодня виходити на прогулянки на свіжому повітрі;

регулярно провітрювати приміщення;

дотримуватися легкого та збалансованого харчування;

знизити темп справ і дати організму більше часу на відпочинок.

