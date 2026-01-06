Землю накрыла мощная магнитная буря 6 уровня: прогноз на 6 января
Над Украиной зафиксировали мощную магнитную бурю, вызванную повышенной солнечной активностью. Из-за серии вспышек на Солнце уровень геомагнитных колебаний резко возрос, что может влиять на самочувствие людей в течение нескольких дней.
По информации международных центров мониторинга солнечной активности, сильнейшая фаза магнитной бури пришлась на ночные часы. Утром 6 января уровень геомагнитной активности достигал показателя Kp-6, соответствующего сильной буре. Об этом пишет NOAA.
Специалисты NOAA отмечают, что подобные магнитные бури часто носят волнообразный характер с временными ослаблениями и повторными всплесками. Именно в такие периоды растет количество жалоб на ухудшение самочувствия, особенно среди метеозависимых людей.
Что такое магнитная буря и чем она опасна
Магнитная буря – это нарушение магнитного поля Земли, возникающее вследствие солнечных вспышек и потоков заряженных частиц. Они способны влиять не только на работу связи, навигационных систем и электросетей, но и на биологические ритмы человека.
- G1 (K-индекс 3–4) — слабая или умеренная буря, которая может приводить к дискомфорту, влиять на самочувствие и работу связи.
- G2 (K-индекс 5) и выше – сильные бури, способные вызвать серьезные сбои в технических системах и более выраженные реакции организма.
Даже по завершении активной фазы магнитной бури организм может реагировать с опозданием, поэтому ухудшение самочувствия иногда сохраняется еще несколько дней.
Кто сильнее всего испытывает влияние
Наиболее чувствительными к геомагнитным колебаниям являются:
- метеозависимые люди;
- те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания или гипертонию;
- люди, страдающие мигреней;
- лица с нарушениями сна;
- пожилые люди;
- беременная женщина.
Возможные симптомы во время магнитной бури
В период повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться:
- головные боли или приступы мигрени;
- общая слабость и быстрая утомляемость;
- головокружение и тошнота;
- колебания АД;
- бессонница или поверхностный сон;
- раздражительность, тревожность;
- обострение хронических заболеваний.
Чего лучше избегать
Медики советуют в такие дни отказаться от:
- чрезмерное употребление кофе и алкоголя;
- интенсивных физических нагрузок;
- недостатка сна;
- сильных эмоциональных переживаний;
- самостоятельной отмены назначенных врачом препаратов.
Как облегчить состояние во время магнитной бури
Чтобы уменьшить влияние бури на организм, специалисты рекомендуют:
- спать не менее 7–8 часов в сутки;
- пить достаточное количество воды;
- ежедневно выходить на прогулки на открытом воздухе;
- регулярно проветривать помещение;
- соблюдать легкое и сбалансированное питание;
- снизить темп дел и дать организму больше времени на отдых.
