Землю накрыла мощная магнитная буря 6 уровня: прогноз на 6 января

Над Украиной зафиксировали мощную магнитную бурю, вызванную повышенной солнечной активностью. Из-за серии вспышек на Солнце уровень геомагнитных колебаний резко возрос, что может влиять на самочувствие людей в течение нескольких дней.

По информации международных центров мониторинга солнечной активности, сильнейшая фаза магнитной бури пришлась на ночные часы. Утром 6 января уровень геомагнитной активности достигал показателя Kp-6, соответствующего сильной буре. Об этом пишет NOAA.

Специалисты NOAA отмечают, что подобные магнитные бури часто носят волнообразный характер с временными ослаблениями и повторными всплесками. Именно в такие периоды растет количество жалоб на ухудшение самочувствия, особенно среди метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря и чем она опасна

Магнитная буря – это нарушение магнитного поля Земли, возникающее вследствие солнечных вспышек и потоков заряженных частиц. Они способны влиять не только на работу связи, навигационных систем и электросетей, но и на биологические ритмы человека.

G1 (K-индекс 3–4) — слабая или умеренная буря, которая может приводить к дискомфорту, влиять на самочувствие и работу связи.

G2 (K-индекс 5) и выше – сильные бури, способные вызвать серьезные сбои в технических системах и более выраженные реакции организма.

Даже по завершении активной фазы магнитной бури организм может реагировать с опозданием, поэтому ухудшение самочувствия иногда сохраняется еще несколько дней.

Кто сильнее всего испытывает влияние

Наиболее чувствительными к геомагнитным колебаниям являются:

метеозависимые люди;

те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания или гипертонию;

люди, страдающие мигреней;

лица с нарушениями сна;

пожилые люди;

беременная женщина.

Возможные симптомы во время магнитной бури

В период повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться:

головные боли или приступы мигрени;

общая слабость и быстрая утомляемость;

головокружение и тошнота;

колебания АД;

бессонница или поверхностный сон;

раздражительность, тревожность;

обострение хронических заболеваний.

Чего лучше избегать

Медики советуют в такие дни отказаться от:

чрезмерное употребление кофе и алкоголя;

интенсивных физических нагрузок;

недостатка сна;

сильных эмоциональных переживаний;

самостоятельной отмены назначенных врачом препаратов.

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Чтобы уменьшить влияние бури на организм, специалисты рекомендуют:

спать не менее 7–8 часов в сутки;

пить достаточное количество воды;

ежедневно выходить на прогулки на открытом воздухе;

регулярно проветривать помещение;

соблюдать легкое и сбалансированное питание;

снизить темп дел и дать организму больше времени на отдых.

