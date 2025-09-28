Чекати потепління чи готуватися до тривалого холоду в Україні: прогноз погоди від Діденко

У суботу, 28 вересня, холодний фронт охопить Сумську, Чернігівську, Київську області та простягнеться до Тернопільщини.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, цього дня атмосферний фронт принесе опади на північ країни. Водночас вона зауважила, що жовтень ще порадує українців теплими й сонячними днями.

"Попереду обов’язково буде потепління. Жовтень ще приберіг для нас сонце та високі градуси. Але не забувайте тепліше вдягатися й бути обережними на дорогах через тумани", – наголосила Діденко.

Читайте також: Морози та рясні снігопади чи тепла відлига: синоптики розкрили, чого очікувати від зими у 2026

У суботу, 28 вересня, холодний фронт пройде через Сумську, Чернігівську, Київську області та простягнеться до Тернопільщини. Саме тут прогнозується найбільш прохолодна погода з дощами та хмарами – лише +9…+12 °C. У Карпатах також очікуються волога та холодна погодні умови.

У столиці протягом дня буде хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Вночі температура складе +5…+8 °C, удень підніметься до +10…+12 °C. На решті території країни переважатиме суха погода. Там прогнозують +12…+16 °C, а на півдні стовпчики термометрів сягнуть +14…+18 °C.

Раніше ми розповідали, коли очікувати перші мінуси та чи варто готуватися до заморозків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!