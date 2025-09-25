Морози та рясні снігопади чи тепла відлига: синоптики розкрили, чого очікувати від зими у 2026

Зима завжди сповнена протилежностей: вона дарує спокій засніжених світанків, але водночас може накривати крижаними вітрами, хуртовинами та сильними морозами. У цю пору року саме погода бере верх, встановлюючи власні правила для всіх.

Попередні прогнози Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) свідчать, що зима 2025–2026 стане періодом яскравих погодних контрастів для всієї Європи. Європейський континент взимку 2025/2026 опиниться під впливом одразу кількох потужних факторів: штормових фронтів з Атлантики, холодних арктичних мас повітря із Сибіру та циклонів, що формуватимуться над Середземним морем.

На відміну від звичних зим із більш прогнозованим перебігом, прийдешній сезон відзначатиметься складним поєднанням кліматичних процесів. Серед ключових чинників – активна фаза Ла-Нінья (кліматичний цикл, що супроводжується охолодженням поверхні вод у центральній та східній частинах Тихого океану) та ймовірне ослаблення циркуляції полярного вихору.

Ситуацію доповнюють і додаткові чинники: значний сніговий покрив на території Євразії, а також потужні блокуючі антициклони над Гренландією та Скандинавією. Така комбінація може стати передумовою для екстремальних проявів погоди – від аномального тепла й повеней до рясних снігопадів і затяжних хвиль холоду.

Важливу роль у формуванні зимового клімату для Європи й України відіграватиме й полярний вихор. Ця атмосферна циркуляція фактично визначає, чи буде зима м’якою, чи жорсткою. Якщо вихор залишатиметься стійким, то домінуватиме західний потік із вологою та відносно теплою погодою. Натомість його ослаблення відкриє шлях для потужних арктичних вторгнень.

Якою прогнозують зиму 2026 року: погодна динаміка по місяцях

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометінституту Віра Балабух у коментарі Фактам ICTV пояснила: сезонні прогнози суттєво відрізняються від звичних короткострокових.

Якщо прогноз на 1–5 днів надає точні дані щодо температури, опадів чи вітру, то довгострокові оцінки відображають лише загальні кліматичні тенденції. Їх можна сприймати як сценарії розвитку подій, які показують, чи буде сезон теплішим або холоднішим від багаторічної норми та чи очікуються відхилення за кількістю опадів.

Йдеться не про точні показники в конкретний день, а про можливі відхилення від середніх значень. Такі прогнози формуються на основі складних обчислень, що враховують вплив океанів, зміни у верхніх шарах атмосфери, глобальні кліматичні процеси. Моніторинг цих параметрів проводиться за допомогою чисельних моделей, які розробляють провідні міжнародні центри. В Україні власних моделей немає, тому використовуються дані світових організацій.

Експерти наголошують: нинішні оцінки – це не точний прогноз, а радше опис чинників, які визначатимуть зимову погоду в Україні та Європі. Більш достовірні дані зможе надати лише Укргідрометцентр безпосередньо в сезон, адже надійні прогнози можливі максимум на 3–7 днів уперед.

Попередня динаміка по місяцях:

Грудень 2025: тепліший за норму на заході Європи, підвищена вологість у Великій Британії та Франції.

Січень 2026: перехідний період, із помітним зниженням температури на сході континенту, включно з Україною.

Лютий 2026: очікується холодніший за норму майже у всій Європі; можливі інтенсивні арктичні вторгнення та сильні снігопади у східній частині, зокрема й в Україні.

