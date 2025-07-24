Допомога на зиму: кому з українців та як видаватимуть 20 тис. гривень на опалення

Жителі прифронтових областей України можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 19 400 гривень для закупівлі пічного палива. Йдеться лише про тих громадян, які ще не скористалися іншими формами підтримки на опалювальний сезон і відповідають визначеним критеріям.

Уряд планує затвердити відповідну постанову до 31 липня. Фінансування виплат передбачене за рахунок міжнародної донорської підтримки. Інформація про це міститься в проєкті постанови Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Йдеться про урядову ініціативу під назвою "Деякі питання надання допомоги населенню протягом опалювального сезону для придбання твердого пічного палива".

Фінансування програми здійснюватиметься коштом міжнародних донорів. Виплата передбачена на весь опалювальний період 2025/2026 років. Очікується, що постанову буде остаточно ухвалено до 31 липня 2025 року, і вже зараз деякі громади розпочали підготовку до її втілення.

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Згідно з умовами проєкту, право на отримання грошової допомоги матимуть:

особи, які фактично проживають у житлових приміщеннях, що обігріваються твердим паливом;

мешканці населених пунктів, розташованих у 20-кілометровій зоні від лінії бойових дій або державного кордону з Російською Федерацією;

жителі територій, де тривають або можуть виникнути бойові дії, а також тимчасово окупованих населених пунктів;

домогосподарства, розташовані у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

У деяких випадках отримати допомогу неможливо. Зокрема, відмову можуть отримати:

родини, члени яких уже скористалися будь-якою формою підтримки на опалювальний сезон 2025/2026 років;

заявники, які фактично не мешкають за вказаною у заяві адресою;

особи, які подали неповний пакет документів або ті, що не відповідають встановленим вимогам.

Попри спрощену процедуру оформлення, подача заяв здійснюється лише в електронному форматі. Наприклад, у Добропільській громаді вже відкрито прийом звернень через електронну пошту.

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До пакету необхідних документів входять:

копія паспорта громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

документи, що підтверджують проживання у відповідному домогосподарстві;

довідки про наявні пільги (за наявності);

банківські реквізити для перерахування коштів.

Фінансова допомога надаватиметься виключно безготівково – кошти перераховуватимуться на банківський рахунок отримувача. У проєкті зазначено, що громадяни, які були змушені евакуюватися після 1 липня 2025 року через активні бойові дії, не втрачають права на цю виплату.

Вони можуть подати заяву та необхідні документи за новим місцем проживання, за умови, що цей населений пункт також відповідає критеріям, визначеним у постанові. Хоча документ ще проходить погодження, у низці громад вже розпочали підготовку до реалізації програми.

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