Помощь на зиму: кому из украинцев и как будут выдавать 20 тыс. гривен на отопление
Жители прифронтовых областей Украины могут получить единовременную денежную помощь в размере 19 400 гривен для закупки печного топлива. Речь идет только о гражданах, которые еще не воспользовались другими формами поддержки на отопительный сезон и отвечают определенным критериям.
Правительство планирует утвердить постановление до 31 июля. Финансирование выплат предусмотрено за счет международной донорской поддержки. Информация об этом содержится в проекте постановления Министерства социальной политики, семьи и единства Украины. Речь идет о правительственной инициативе под названием "Некоторые вопросы оказания помощи населению в течение отопительного сезона для покупки твердого печного топлива".
Финансирование программы будет осуществляться на средства международных доноров. Выплата предусмотрена на весь отопительный период 2025/2026 годов. Ожидается, что постановление будет окончательно принято до 31 июля 2025 года, и уже сейчас некоторые общины начали подготовку к его воплощению.
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Согласно условиям проекта, право на получение денежной помощи будет иметь:
- лица, фактически проживающие в жилых помещениях, обогреваемых твердым топливом;
- жители населенных пунктов, расположенных в 20-километровой зоне от линии боевых действий или государственной границы с Российской Федерацией;
- жители территорий, где продолжаются или могут возникнуть боевые действия, а также временно оккупированных населенных пунктов;
- домохозяйства, расположенные в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.
В некоторых случаях получить пособие невозможно. В частности, отказ могут получить:
- семьи, члены которых уже воспользовались любой формой поддержки на отопительный сезон 2025/2026 годов;
- заявители, фактически не проживающие по указанному в заявлении адресу;
- лица, подавшие неполный пакет документов или не соответствующие установленным требованиям.
Несмотря на упрощенную процедуру оформления, подача заявлений осуществляется только в электронном формате. Например, в Добропольской общине уже открыт прием обращений по электронной почте.
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В пакет необходимых документов входят:
- копия паспорта гражданина Украины;
- идентификационный код (РНОКПП);
- документы, подтверждающие проживание в соответствующем домохозяйстве;
- справки об имеющихся льготах (при наличии);
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств.
Финансовая помощь будет предоставляться исключительно безналично – средства будут перечисляться на банковский счет получателя. В проекте указано, что граждане, вынужденные эвакуироваться после 1 июля 2025 года из-за активных боевых действий, не теряют права на эту выплату.
Они могут подать заявление и необходимые документы по новому месту жительства при условии, что этот населенный пункт также соответствует критериям, определенным в постановлении. Хотя документ еще проходит согласование, в ряде общин уже приступили к подготовке к реализации программы.
Ранее мы рассказывали, что в Украине ввели базовую помощь в 4,5 тысяч гривен.
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