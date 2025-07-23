Одноразова допомога особам з інвалідністю: як оформити та хто має на неї право

Пенсійний фонд України оприлюднив оновлену інформацію щодо порядку надання одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю, а також дітям з інвалідністю до 18 років. Йдеться про тих, хто зазнав ушкоджень здоров’я внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. З липня 2025 року правила виплат зазнали змін.

Відповідно до урядової постанови №765 від 25 червня 2025 року, саме Пенсійний фонд відтепер відповідає за призначення та виплату цієї компенсації. Право на фінансову допомогу мають особи, які отримали інвалідність через травми, спричинені вибухонебезпечними предметами на території України, згідно із законом "Про протимінну діяльність", а також діти до 18 років із аналогічним діагнозом.

Подати заяву на отримання компенсації можна не пізніше ніж через п’ять років (60 місяців) після підтвердження зв’язку інвалідності з відповідними ушкодженнями. Для дітей рішення ухвалює лікарсько-консультативна комісія, для повнолітніх — медико-соціальна експертна комісія або експерти з оцінки функціонування.

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Оформити виплату можна у сервісних центрах ПФУ, через представників органів місцевого самоврядування або ЦНАПи, а також онлайн — на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, у мобільному застосунку ПФУ чи через портал "Дія". Також допускається подання документів поштою.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву, документи, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, а також свідоцтво про народження (для дітей до 14 років). Якщо дитина має статус сироти або позбавлена батьківського піклування — потрібно додати рішення про встановлення опіки чи піклування.

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