Единовременное пособие лицам с инвалидностью: как оформить и кто имеет на нее право

Пенсионный фонд Украины обнародовал обновленную информацию о порядке предоставления единовременного пособия лицам с инвалидностью, а также детям с инвалидностью до 18 лет. Речь идет о тех, кто получил повреждения здоровья в результате действия взрывоопасных предметов. С июля 2025 года правила выплат претерпели изменения.

Согласно правительственному постановлению №765 от 25 июня 2025 года, именно Пенсионный фонд теперь отвечает за назначение и выплату этой компенсации. Право на финансовую помощь имеют лица, получившие инвалидность из-за травм, вызванных взрывоопасными предметами на территории Украины, согласно закону "О противоминной деятельности", а также дети до 18 лет с аналогичным диагнозом.

Подать заявление на получение компенсации можно не позднее пяти лет (60 месяцев) после подтверждения связи инвалидности с соответствующими повреждениями. Для детей решение принимает врачебно-консультативная комиссия, для совершеннолетних – медико-социальная экспертная комиссия или эксперты по оценке функционирования.

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Оформить выплату можно в сервисных центрах ПФУ, через представителей органов местного самоуправления или ЦНАПы, а также онлайн - на портале электронных услуг Пенсионного фонда, в мобильном приложении ПФУ или через портал "Действие". Также допускается подача документов по почте.

Для оформления помощи необходимо подать заявление, удостоверяющие личность документы, идентификационный код, а также свидетельство о рождении (для детей до 14 лет). Если ребенок имеет статус сироты или лишен родительской опеки — нужно добавить решение об установлении опеки или попечительства.

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